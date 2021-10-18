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Motorine 23 kuruş zam

#Motorin Fiyatları#Motorin#EPGİS
Motorine 23 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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#Motorin Fiyatları#Motorin#EPGİS

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