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Moskova Borsası'nda Türk Lirası işlemleri başlıyor

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#Moskova Borsası#Türk Lirası#Ekonomi
Moskova Borsasında Türk Lirası işlemleri başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 08:24

Moskova Borsası'nda Türk Lirası-Rus Rublesi ve Hong Kong Doları-Rus Rublesi vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı yapılacak.

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Moskova Borsası'nda, Türk Lirası ve Hong Kong Doları vadeli işlemleri başlıyor. Türev piyasasında Türk Lirası–Rus Rublesi ve Hong Kong Doları–Rus Rublesi vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı başlayacak.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, işlemler 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla açılacak.

MOEX'ten yapılan açıklamada "Yeni sözleşmelerin başlatılması, müşterilerin Moskova Borsası'nın döviz piyasasında Hong Kong doları ve Türk Lirası ticaretine artan ilgisinden kaynaklanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

4 SÖZLEŞME OLACAK

Katılımcılar, Haziran, Eylül ve Aralık 2023 ve Mart 2024'te sona erecek sözleşmelere erişebilecek.

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#Moskova Borsası#Türk Lirası#Ekonomi

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