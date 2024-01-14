Moody’s’den Türkiye kararı... Görünümü pozitife çevirdi sıra notta

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in beklenen Türkiye kararı açıklandı. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu ‘B3’ olarak teyit ederken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi ve ilerleyen dönemde kredi notunun yükselebileceği sinyalini verdi. Görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeni olarak da ‘ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüşe’ işaret edildi.

Moody’s’in açıklamasında, Türkiye’nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere de değinildi. Mevcut para politikasının marttaki yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşürülmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, Türkiye’nin notunun yükseltilebileceği belirtildi. Ülkenin kredi notunun düşürülmesinin ise pek olası gözükmediği ifade edildi.

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PİYASA BEKLİYORDU

Hürriyet’e konuşan uzmanlar, kararı, son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de vurguladığı ‘ekonomi politikalarında rasyonelliğe dönüş’ adımlarının karşılığı olarak gelen olumlu bir değerlendirme olarak yorumladı.

Açıklanan kararın beklentilere paralel olduğunu söyleyen İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, verilen mesajların olumlu olduğunu kaydetti ve “CDS’lerdeki geri

çekilme devam ederse ve açıklamalar rakamlara sirayet ederse kısa zamanda notlarda da yukarı yönlü revize görürüz. Bu durum endekse de katalizör etki yaratabilir”

diye konuştu.

PARA POLİTİKASINA GÜVEN MESAJI

Öte yandan Moody’s, enflasyon yakın vadede atsa da enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğunu vurguladı ve bunun da para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi olduğunu aktardı.

Parasal sıkılaşmanın dış dengesizliğinin azaltılması ve Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırdığına dikkat çekilen açıklamada, tüm bunların Türkiye’nin

dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı belirtildi. Aynı zamanda, ülkenin dış açığındaki azalmanın 2024’te daha da hızlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu açığın yıl toplamında ise 40 milyar doların altında olmasının beklendiği açıklandı.

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POZİTİF NOTUN ANLAMI

Peki not görünümünün durağandan pozitife çevrilmesi ne demek? Uzmanlara göre, ‘negatif görünüm’ notun düşebileceğini, ‘pozitif görünüm’ artabileceğini işaret ederken, ‘durağan’ önemli bir değişiklik olmadıkça kredi notu aynı kalacak anlamına geliyor. Peki kredi notu ne işe yarıyor? Yatırımcılar tarafından kredi riskini ölçmek için kullanılıyor ve ülkenin borçlanma maliyetlerini etkiliyor.

Moody’s son olarak, 12 Ağustos 2022’de Türkiye’nin kredi notunu

‘B3’ olarak güncellemiş, not görünümünü de ‘durağan’a çevirmişti. 15 Aralık’ta Türkiye’nin kredi notuna ilişkin açıklama yapması beklene Moody’s, beklenen tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.

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BITCOIN’DE ETF BAHARI KISA SÜRDÜ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) önceki gün spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay vermesinin ardından 49 bin dolara tırmanan Bitcoin fiyatında sert düşüş görüldü. Lider kripto para Bitcoin’in fiyatı dün yüzde 7’lik düşüşle 42 bin 400 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Haftaiçi Hürriyet’e bilgi veren CoinTR Araştırma Departmanı, piyasanın ETF onayını daha onay gelmeden fiyatladığını, bu yüzden onay durumunda kısa vadeli anlık düşüş yaşanabileceğine dikkat çekmişti. ABD merkezli yatırım şirketi SkyBridge Capital’in kurucusu Anthony Scaramucci ise, Bitcoin fiyatındaki düşüşün kısmen Grayscale Bitcoin Trust’ın satışlarından kaynaklandığını ileri sürdü.