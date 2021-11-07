Moda dünyasının Zeugma buluşması

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TÜRKİYE tekstil ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiren, kumaş ve iplikleri dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep, önemli bir moda buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması Zeugma Mozaik Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir defile ile final yaptı. Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar, ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in ellerinde hayat bulup, geleneksel ve modern dokuların buluştuğu 40 parçalık bir kreasyona dönüştü. Yarışmayı kazanan ilk 3 isim yurtdışında moda eğitimi almaya hak kazandı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (GATHİB) organize ettiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finaline, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ile Gaziantep milletvekilleri ve tekstil dünyasından isimler katıldı.

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YURTDIŞINDA MODA EĞİTİMİ

Moda tasarımcıları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, Mihriban Yazar birincilik, Gizem Akdemir ikincilik, Seda Atalay da üçüncülük ödülü aldı. İlk 3’teki isimler para ödülünün yanı sıra yurtdışında moda eğitimi almaya da hak kazandı. Ayrıca Mansiyon Ödülü alan Ada Çuhadar ve Gökhan Gökgöz’e “Tasarımlarını kapsül koleksiyon olarak hazırlama” ödülü verildi. Ayrıca 10 finalistin tamamına İstanbul Moda Akademisi’nde eğitim alma şansı tanındı. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bu yıl 15 tasarım yarışması düzenlediklerini belirtip, “Bugüne kadar 228 yarışmada dereceye giren tasarımcımızı yurtdışında eğitime gönderdik. Döndüklerinde bizim ordumuzun önemli neferleri olarak sektörde yerlerini alıp Türkiye’nin ihracatı için çalışmaya başlıyorlar. Tekstil ve konfeksiyon sektörü bizim gözbebeğimiz” dedi.

KURTULUŞ YOLU İHRACAT

TİM Başkanı İsmail Gülle de, yıllarca terörle anılan güneydoğunun artık tasarım, ihracat ve üretimle anılacağını belirterek, “Ülkenin en önemli milli değeri, kurtuluş yolumuz ihracat” dedi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci de, “Amacımız hammadde yapmak değil, hammaddeden mamul yapmak. 2 dolar değil 22 dolara, 200 dolara nasıl mal satılır onu göstermek” diye konuştu. Dilek Hanif de, “Son 1 ay atölyem gece gündüz çalıştı. Baştan sona bir tasarım hikayesiyle 40 model, 40 parça ile bu muhteşem atmosferde defilemizi gerçekleştirdik” dedi.