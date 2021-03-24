Mobilyacılar sorunlara çözüm bekliyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantısı video konferans sistemi üzerinden yapıldı. KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya moderatörlüğünde yapılan toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve meslek komitesi üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, mobilya sektörünün ihracat, istihdam ve katma değer açısından Kayseri’nin en önemli sektörlerinden birisi olduğunu söyledi.

Mobilya sektöründe yaşanan sorunların birçoğunun diğer sektörleri de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Özkaya, “Sorunlarımızın başında lojistik ve hammadde sıkıntısı geliyor. Hammadde ve tedarik sorununu çözsek bile hemen hemen tüm sektörlerimizin yaklaşmakta olan bir finansal dar boğazla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sanayide bir takım yapısal sorunlar baş göstermeye başladı. Üretilen ürünler konteyner ve uluslararası deniz taşımacılığındaki aksaklıklar nedeni ile müşterilere ulaştırılamıyor. Alıcı müşteriler mal tedarik edememekten, üreticilerimizde ürünlerini sevk edip tahsilat yapamamaktan şikayetçidirler. Hal böyle olunca finansal olarak firmalarımızın nakit akışında bozukluklar olabiliyor. Ayrıca artan hammadde fiyatları ve tedarik zincirindeki bozulmalardan dolayı hem işletme sermayesi ihtiyacı artacak hem de üretimde aksamalar meydana gelebilecektir. Bu konunun acilen ele alınması ve çözüm bulunması 2021 hedeflerine ulaşmamız açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

KONTEYNER PROBLEMİ

Özkaya ayrıca, kamu öncülüğünde özel sektörle birlikte ülke ekonomisinin geleceği için stratejik hammaddelerin üretiminde yatırım kararlarının ivedilikle, vakit geçirilmeden alınması gerektiğini söyledi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, tüm sektörleri yakından ilgilendiren hammadde ve konteyner sorununu her toplantıda dile getirdiklerini ifade etti. Büyüksimitci, “Özellikle konteyner konusunda Türkiye’nin Otomobil Girişimi gibi bir yöntem çok hayırlı olacaktır. Çünkü bizim ana problemimiz konteyner değil, konteynerın taşınması. Konteynerı Türkiye şartlarında çok rahatlıkla üretebileceğimizi Sayın Bakan Yardımcılarımızla yaptığımız toplantılarda dile getirdik. Bu konteynerların taşınamadıktan ve hatlarınız olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sadece elinizde kutu oluyor. Bunu dünyada dolaşıma sokmamız gerekiyor. Dünyada toplam konteyner trafiğinin yüzde 85’i ilk 10 firmada. İlk 20 firma ise bu trafiğin yüzde 95’ni elinde tutuyor. Dolayısı ile bu kadar büyük bir yapının içerisine ancak devletimizin Türkiye’nin Otomobili Girişiminde yaptığı gibi bir destek benzeri çalışma yapılabilirse çok hayırlı olacaktır” diye konuştu.

BAKANLIKLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sorunları görüşüp, konuşmak ve çözüm önerileri sunmak adına bu tür toplantıları çok önemsediğini belirterek, “İnşallah hep birlikte hareket ederek sorunlarımızı el birliği ile çözeceğiz. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “İnşallah bu toplantının raporlarını ben bizzat ilgili bakanlarımızla görüşeceğim. Arkadaşlarımla birlikte bu işin sekreteryasını üzerime almaya hazırım. Kayserimize mal olmuş anonim bir iş. Üretimi arttırma adına yüzde 10, yüzde 20 bile olsa destek verebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

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