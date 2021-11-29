MIP’te kapasite 3 katına çıkıyor

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MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, 2021’de başladıkları 375 milyon dolar bütçeli 1 milyon TEU ek kapasite sağlayacak olan Genişleme Projesi’ni (EMH2) tamamladıklarında toplam kapasitelerini 3.6 milyon TEU’ya çıkaracaklarını söyledi. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan EMH2 Terminali’ne ayrıca 4 rıhtım vinci ve 24 saha vincini de ekleyerek operasyonel güçlerini daha da arttıracaklarını kaydeden Van Daele, “EMH Terminali’nin uzatılmasıyla iki mega gemiye aynı anda hizmet vererek gemi bekleme sürelerinin de optimize edeceğiz. Böylece, direkt servis sayısı artacak ve daha kısa transit süreleriyle rekabetçi navlunlar söz konusu olacak. Proje tamamlandığında, Mersin Limanı’nın Doğu Akdeniz’e açılan stratejik konumu güçlenecek, bölgenin ekonomik gelişimine katma değer sağlayacak. Sonuç olarak Akdeniz havzasında yer alan diğer ülke terminalleriyle aktarma konteyner ticaretinde rekabet edebilir pozisyona gelecek” dedi.

3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

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Amerika, Avrupa, Afrika ve Uzakdoğu gibi önemli pazarlara Mersin’den aktarmasız direkt denizyolu seferleri ile erişebildiğini belirten Johan Van Daele, aynı zamanda bölge ekonomisi için önemli bir yere sahip olan narenciye ve diğer taze sebze-meyve yüklemeleri için de soğutuculu konteyner hizmetlerine de kolay erişim imkanı tanıdıklarını aktardı. Mersin Uluslararası Limanı’nın geniş hinterlandı, 3 bin kişilik istihdamı ile Türkiye’nin ithalat ve ihracat hacminin önemli bir bölümünü üstlendiğini kaydeden Van Daele, “MIP, liman kullanıcılarının yıllar içinde gelişen ihtiyaçlarına cevap veren gemi/servis bağlantıları ile bölgede faaliyet gösteren ithalat ve ihracat müşterilerine hizmet sağlıyor. Diğer tarafta müşterilerine sağladığı teknolojik kolaylıklar ve ölçek ekonomisi ile de sunduğu ekonomik fayda ile ön plana çıkıyor. MIP, bütün yük tiplerine hizmet sağlayabilen lojistik altyapısı ile müşterilerine tek bir noktada bütün hizmetleri temin edebileceği ortamı da sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

230 MİLYON LİRALIK EK PROJE

EMH2 projesine ek olarak, liman kapılarının mevcut yapısını iyileştirmek amacıyla gerek trafiğin düzenlenmesi gerekse operasyonel fayda sağlanması açısından 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesini de en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Johan Van Daele, şöyle konuştu: “Kapılar Projesi, D 400 üzerindeki kavşakta iki adet bağlantı, TOKİ sahası içerisinde üç adet dere geçişi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir üst geçit ve Çavuşlu Deresi üzerinde altı şeritli bir köprü, on adet giriş kapısı, ilgili otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri içermektedir. Söz konusu yapıların projeleri yapılmış olup ilgili kurumların görüşleri alınmaktadır. Altı şeritli köprü için Veterinerlik (Tahaffuzhane) arazisinde ihtiyaç duyulan 1680 m2 arsanın projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan onay prosedürleri devam etmektedir. İlaveten projenin kapsamında iki adet köprü ve bir adet demiryolu deplasmanı tamamlanmıştır. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, söz konusu projenin 1 yıldan daha az süre içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.”



2030’A KADAR EMİSYONU AZALTACAK



Operasyon güçlerini artıracak yatırımları planlarken inovasyon ve dijitalleşmeye projelerine de yüksek hassasiyet ile yaklaştıklarını belirten MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, şöyle konuştu: “Uzun vadeli stratejilerimiz ile sadece çevresel değil, sosyal etki artırıcı çözümlere de odaklanarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak için çevreye duyarlı teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve fosil yakıtlı ekipmanlarımızı elektrik enerjisi tüketen ekipmanlara dönüştürüyoruz. 2030 yılına kadar mutlak CO2 emisyonlarımızı yüzde 50 oranında azaltma hedefimizle ileriki süreçlerde sıfır karbon emisyonunu elde etmeyi amaçlıyoruz.”