Milyonluk yatırımlar devreye giriyor

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SON dönemde gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri’de gıdadan, sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “6 bin yıllık tarihi ve doğa geçmişiyle bilinen Kayseri’de, büyükşehir belediyesi tarafından yaptırılacak ve yaklaşık maliyeti 17 milyon TL olan, 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temeli atıldı. Yine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile Saffet Arslan’ın destekleriyle Türkiye’ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin de temeli atıldı” dedi.

BİNİCİLİK VE OKÇULUK TESİSİ

İnsan ve sağlık odaklı çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik kafe projesi Glütensiz Kafe’nin de resmen hayata geçtiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kafe, dışarıya bağımlı kalmadan, glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olduğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe oldu. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’nde, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtan yeme-içme mekânını hizmete açtı. Türkiye’nin en modern tesisini kurmayı ve örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi de şehre kazandırıldı” diye konuştu.

Erciyes Dağı’nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde altı futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin daha temeli atıldı. Buradaki çalışmalar tamamlandığında tüm tesislerin tamamı toplam 75 milyon TL’ye mal olacak. ‘150. Yılda 150 Proje’ kapsamında bir bir yatırımları sürdürüyoruz. Eğitim projeleri kapsamında öğrenci yurdu projesini de hayata geçirirken, öğrenci ve genç dostu şehirde Kredi Yurtlar Kurumu öncülüğünde Kayseri’ye 140 milyon TL değerinde 5 bin kişilik yurt kazandıracağız. Özel önem verdiğimiz ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflar için Kayseri’nin ticari dokusunun önemli merkezlerinden olan Yeraltı Çarşısı’na dönüşüm ve teknik yenileme çalışmaları kapsamında 10 milyon TL yatırım yaptık. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında büyükşehir belediyesi ve TOKİ işbirliği halinde yapılacak olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 572 konut ihalesi yapılırken, proje yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak.”

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BİYOGAZ TESİSİ ENERJİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

ŞEHİRDE devreye alınan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri hakkında da bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kentin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi bünyesinde çevre dostu bir anlayışla projelendirilen 4.5MW Biyogaz Tesisi 1.5 megavatı devreye alınarak, enerji üretmeye devam ediyor. Biyogaz tesisinin bir dönüm noktası. 1.5 megavatın devreye girmesiyle, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hem 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. Santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün yapımı tamamlanarak elektrik üretimine başlanan tesiste, elektrik üretiminin yanı sıra çevre kirliliği de önlenecek, yatırımcı firma 4.5 megavatı tamamlayacak şekilde inşaata devam ediyor” dedi.