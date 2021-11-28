Milyonları ilgilendiriyor... Ödemelerde son gün 30 Kasım

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Başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar yapılabiliyor. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona eriyor. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet veya mobil bankacılık aracıyla da yapılabiliyor.

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PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN KİŞİ SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Yapılandırma Kanunu kapsamında 1 milyonun üzerinde vatandaşın Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakları, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları yapılandırıldı. Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkânı buldu.

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GELİR TESTİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

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Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım tarihine kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devlet tarafından karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

2021 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık tarihine kadar ödeyebilecekler.