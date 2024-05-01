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‘Milliyet farkı’na 54 bin 694 lira idari ceza

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#Milliyet Farkı#Antalya Limak Lara Otel#CEZA
‘Milliyet farkı’na 54 bin 694 lira idari ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Antalya Limak Lara Otel’in Türk misafirinden “milliyet farkı” adı altında ek ücret almasına ilişkin açıklamada bulundu. Ersoy, “Söz konusu otelde Bakanlığımızca denetim yapıldı. İnceleme sonucunda misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra ‘milliyet farkı’ şeklinde haksız gerekçeyle 120 Euro karşılığında 4 bin 178 lira ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi ve firma tarafından alınan ücret farkı misafire iade edildi” dedi. 

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Antalya Limak Lara Hotel’de konaklamak isteyen bir vatandaş fiyatlar daha uygun olduğu için İngiltere’deki bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapmıştı. 

NE OLMUŞTU?

Otel, yanlış beyan iddiasıyla 26 Nisan günü otele giriş yapmak isteyen misafirden “milliyet farkı” adı altında 120 Euro, yani 4 bin 178 TL ek ödeme talep etti.

Ücreti ödemek istemeyen vatandaşa otelde kalamayacağı söylendi ve ödeme alındı. Vatandaş fatura bilgilerini sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşımın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına göre otelden resmi savunma istendi ve denetim için kontrolör görevlendirildi.  

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan otel de şu cevabı vermişti:

“Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz.”

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#Milliyet Farkı#Antalya Limak Lara Otel#CEZA

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