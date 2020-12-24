Milli Piyango'da büyük ikramiye 100 milyon lira! Biletlere yoğun ilgi

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında başı çeken Milli Piyango için hayaller kurulmaya başladı. Vatandaşlar 100 milyon lira ikramiyeyi kazanmak için hem bayilere hem de millipiyangoonline.com internet sitesine akın ediyor. Biletlerin yüzde 80’i tükendi.

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk de uzun yıllar boyunca birçok talihliye bilet satan İstanbul Eminönü'ndeki gişelerin önünde son durumu izledi. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

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