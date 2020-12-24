Milli Piyango'da büyük ikramiye 100 milyon lira! Biletlere yoğun ilgi
Son dakika... Bir yandan yılbaşı heyecanı sürerken diğer yandan yılbaşı çekilişi için heyecan da son derece yüksek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı geleneği olarak Milli Piyango biletleri satışları sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala biletlerin yüzde 80'i tükendi. İnternet sitesinden Milli Piyango bileti alanların sayısı gün geçtikçe artarken bayilerin önünde de uzun kuyruklar olduğu görülüyor. Halkın akın ettiği bilet kuyrukları sabahın erken saatlerinde başlıyor. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, şimdiye kadar birçok Milli Piyango talihlisi çıkaran İstanbul Eminönü'nde bayilerin ve vatandaşın nabzını yokladı.
Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında başı çeken Milli Piyango için hayaller kurulmaya başladı. Vatandaşlar 100 milyon lira ikramiyeyi kazanmak için hem bayilere hem de millipiyangoonline.com internet sitesine akın ediyor. Biletlerin yüzde 80’i tükendi.
CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk de uzun yıllar boyunca birçok talihliye bilet satan İstanbul Eminönü'ndeki gişelerin önünde son durumu izledi. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
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