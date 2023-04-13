Migros'tan 706.5 milyon liralık satış

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Migros, Bayrampaşa'da O-3 otobanı kenarında Alba Sanayi Sitesi'nin arkasında bulunan Bahçeli Kargir İmalathaneoto Tamirhanesi Ve Depo Ve Bahçeli Kargir İki Ev Kargir Depo Trafo Merkezi niteliğinde, Maltepeye Giden Yol Ve Bayrampaşa Caddesi mevkiindeki taşınmazını 706,5 milyon TL bedelle sattı.

Migros'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Topçular Mah., 434 Ada, 213 Parselde bulunan 28.862 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Bilgiçler Yapı İnşaat AŞ'ye 706 milyon 505 bin TL + KDV bedel ile satıldı.

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Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.