Mevsimlik işçilere haziranda esnetme

İşçilerin hasat sezonunda sıkıntı yaşanmaması için iller arasındaki seyahatlarının izne bağlı olmasının 1 Haziran’dan itibaren esnetilmesi kararlaştırıldı. Buna göre tarım işçileri, çalıştıkları bölgedeki kişilerle sosyal iletişimi kesilerek çalışabilecek. Tarım işçilerinin çadırları arasında en az iki metre mesafe olması zorunlu olacak. İşçilerinin yoğun olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Tunceli gibi illerden çıkışları sırasında kontrol ve ateş ölçümü yapılacak. Koronabulgusu veya ateşi yüksek olanların şehirden çıkışına izin verilmeyecek.