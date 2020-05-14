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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mevsimlik işçilere haziranda esnetme

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Mevsimlik işçilere haziranda esnetme
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Türkiye’de sayıları 1 milyonu bulan mevsimlik tarım işçilerinin iller arası seyahat yasaklarının 1 Haziran’dan itibaren sonlandırılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen son kabine toplantısında, koronavirüs nedeniyle seyahat yasağı uygulanan tarım işçilerinin durumu gündeme geldi.

İşçilerin hasat sezonunda sıkıntı yaşanmaması için iller arasındaki seyahatlarının izne bağlı olmasının 1 Haziran’dan itibaren esnetilmesi kararlaştırıldı. Buna göre tarım işçileri, çalıştıkları bölgedeki kişilerle sosyal iletişimi kesilerek çalışabilecek. Tarım işçilerinin çadırları arasında en az iki metre mesafe olması zorunlu olacak. İşçilerinin yoğun olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Tunceli gibi illerden çıkışları sırasında kontrol ve ateş ölçümü yapılacak. Koronabulgusu veya ateşi yüksek olanların şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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