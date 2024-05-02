Mevduata stopaj ayarı

Haberin Devamı

YÜZDE 5 STOPAJ ARTIK YÜZDE 7.5

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, dört yıldır uygulanan indirimli oranlar eski haline getirilmedi ancak artırıldı. Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kâr payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlendi. 6 aya kadar olan vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda yüzde 3’ten yüzde 5’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2.5’e yükseltildi.

30 Nisan’a kadar faiz getirili yatırım fonlarında yüzde 0 olarak uygulanan stopaj da yüzde 7.5’e yükseltildi. Böylece söz konusu yatırım fonları ile 6 aya kadar vadeli mevduat getirisinde stopaj yüzde 7.5’te eşitlenmiş oldu.

Haberin Devamı

YILLIK 1447 TL DAHA FAZLA VERGİ

Örneğin 100 bin lira mevduat hesabı olan bir vatandaş, 32 gün vadeli ve yüzde 55 faiz üzerinden aylık bazda 4 bin 822 lira faiz geliri elde ediyor. Yüzde 7.5 stopaj üzerinden 361.6 lira kesilecek. Aylık elde edilecek faiz geliri 4 bin 581 liradan, 4 bin 460 liraya gerilemiş olacak. Aylık bazda 120 lira daha fazla vergi kesilecek. Yıllık bazda ise 4 bin 339 lira kesinti yapılacak. Bu durumda bin 447 lira daha fazla vergi kesilecek.

HESAP ÖNCE AÇILDIYSA NE OLACAK

30 Eylül 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan elde edilecek faiz gelirlerinden dün yayımlanan karardan önce geçerli olan indirimli oranlar üzerinden stopaj kesilecek. 1 Nisan 2024 tarihinde 6 ay vadeli açılan bir hesap için stopaj oranı vade sonunda yüzde 5 olacak. Ancak vade 6 ay sonra yenilendiğinde yüzde 7.5 stopaja tabi olacak.

PİYASA BEKLİYORDU: KISMİ BİR ARTIŞ OLDU

Piyasa, mevduattan alınan stopajın yeniden yüzde 15’e yükselmesini beklerken, söz konusu vergi artışı yüzde 7.5 ile beklentinin aşağısında gerçekleşmiş oldu. İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, “Gözler, nisan sonunda bitecek stopaj oranlarına çevrilmişti. Bu kanunun nisanda sona erecek olması ile stopaj oranının tekrar yüzde 15’e çıkması bekleniyordu ancak kısmi bir stopaj artışı oldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın da “Uygulanan genel politika setine bakılınca stopaj artışı şaşırtıcı değil. Piyasadaki beklenti yeniden yüzde 15’e çıkarılması yönündeydi” şeklinde konuştu.

‘YÜZDE 15’E ÇIKABİLİR’

Ancak Aydın, temmuz ayından sonra bu oranın tekrar yüzde 15’e çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca, bu kararın en büyük etkisinin ise para piyasası fonları üzerinde hissedileceğini aktaran Aydın, “Bu karardan sonra para piyasası fonlarından mevduat faizlerine doğru kayış görülebilir” diyen Aydın, “Vergi artışları göz önünde bulundurularak döviz ya da altın almak isteyenler de olacaktır. Dolayısıyla karar, para piyasası hariç piyasada nötr bir etki yaratacaktır diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.