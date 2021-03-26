Metro ve Ankaray istasyonlarında bulunan iş yerleri ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 08.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 B Blok Yenimahalle / Ankara adresinde EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni huzurunda toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

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