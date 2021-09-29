Metrekaresi 300 TL'den 856 TL'ye çıktı! 5 yıllık mücadeleyi kazandı... Değeri birden arttı

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Ceren DENİZ/HÜRRİYET- Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaklaşık 5-6 yıldır büyük mücadele ettikleri ‘ekspertiz’ sorununu çözdüklerini açıkladı. Daha önce OSB’deki arazilerin metrekaresinin 300-500 arası olduğunu söyleyen Ali Bahar, ekspertiz uygulamasından sonra ise 856 TL’ye çıktığını duyurdu. Antalya OSB’nin toplam değerinin 1.8 milyar TL olduğunu belirten Bahar, bu değer artışının yatırım kaynaklı olduğunu dile getirdi.

TURİZMCİLERİN DE SIKINTISI

Antalya Tenis İhtisas Kulübü (ATİK) toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Ali Bahar, ekspertiz sorununun 5-6 yıldır kendileri için adeta kanayan bir yara olduğunu belirtti. OSB’lerin bu konuda başarılı adımlar attığını söyleyen Bahar, “Aslında ekspertiz ve bilirkişi konusu turizmcilerin de çok sıkıntı yaşadığı bir konudur. Biz bunu Antalya OSB olarak başardık” dedi.

FİYATI HEYET BELİRLEYECEK

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Ali Bahar şunları söyledi: “Türkiye’de 352 OSB var. Bütün katma değerler aslında bu OSB’lerin üzerinde dönüyor. Geçmişte bizim değerimiz icradan satılan bir fabrika varsa o fabrikanın değeri ile ölçülüyordu. Bu konuyu en üst seviyede gündeme getirdik. Ekim 2020’den yapılan toplantıdan sonra 6 tane daha toplantı yaptık. OSB müteşebbis heyetinin belirlediği rakamın değerleme uzmanlarınca dikkate alınması konusunda bir sonuçla masadan kalktık.”

TURİZMCİLER BİLGİ ALDI

“Makinelerimizin hiç değeri yokken, çatılarımızın üzerindeki güneş panelleri, trafolar ve teknolojik ürünlerimizin de makine olarak ekspertizin içerisinde dahil olmasını gündeme getirdik. Bunda da başarılı olduk. Yaptığımız bu çalışmalar 4 Mayıs 2021’de İyi Uygulamalar Kılavuzu’na girdi. Beni bu konuda birçok turizmci de aradı. Tahsislerle ilgili çok dertli olduklarını söyleyerek nasıl bir yol izlediğimizi sordular. Süreçle ilgili bilgi verdim.”

OSB’NİN DEĞERİ 1.8 MİLYAR LİRA

Antalya OSB ‘de 856 liraya ulaşan metrekare tahsis fiyatında 2022’de yüzde 17 artış olacağını belirten Bahar, mevcut verileri de şöyle aktardı: “Antalya OSB’nin şu anda 5 milyon 700 bin metrekare tahsis edilmiş alanı mevcut. Bu durumda OSB’nin arazi değeri 1.8 milyar TL. Bu mülkün artan değeri değil bu bizim yatırım gücümüzün artan değeridir. Bunları kanaviçe yapar gibi adım adım hayata geçirdik. Bu 1.8 milyar TL, istihdama, kaliteli teknolojik yatırıma, AR-GE’ye gidecek rakamlar.”

OSB’YE TEKNOPARK KURULACAK

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“Antalya OSB’de 20 bin kişi çalışıyor. Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan Antalya’yı bu anlamda geliştirmek çok kolay. Şimdi hemen yanına bir teknopark getiriyoruz. Türkiye’de örneği yok. 50 kuluçka girecek içerisine. 60 tane start-up girecek. Arkasına 30 tane arazi tahsis ettik. 30 tane fabrika girecek. 7.5 milyon metrekarede 280 fabrika, 60 start-up, 55 bin metrekarede 140 inovasyon ve AR-GE firması olacak. Oradaki fabrikaları bilimle dönüştürmek istiyoruz.”