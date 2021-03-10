Metin Güler: Şehir ekonomisine öncülük ediyoruz

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir ekonomisinin bugünü ve geleceğine dair değerlendirmede bulundu. Eskişehir’in konumu, sahip olduğu avantajlar, 2.5 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve turizmdeki potansiyeliyle Anadolu’nun yükselen değeri olduğunu belirten Güler, salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte şehrin ekonomideki gelişimine devam edeceğini kaydetti. Eskişehir Ticaret Odası’nın 40 meslek grubundaki 17 bin üyesiyle şehir ekonomisine yön verdiğini belirten Güler, “Eskişehir’in en köklü ve güçlü ekonomi kuruluşu olarak 2020 yılında da şehrimizin ekonomisini geliştirmek, tüccar ve sanayicilerimize yeni ufuklar açmak, üyelerimize yol göstermek için çalışıyoruz. Oda olarak üyelerimize ihracattan eğitime, istihdamdan mesleki danışmanlığa kadar çok yönlü hizmet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yatırımları ve Eskişehir ekonomisinin geleceğini planlamaktan ziyade Covid-19 salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yoğunlaştık” dedi.

TİCARETİN GELİŞMESİ

Tüm mesailerini ticaretin çarklarının döndürmek, ekonomideki sorunları bertaraf etmek için harcadıklarına vurgu yapan Güler, “Covid-19 salgınından etkilenen üyelerimizin finansal olarak da yanında olduk. Eskişehir ekonomisinin çarklarının dönmesi için oda tarihinde görülmemiş bir sorumluluk üstlendik. Salgından etkilenen ve finansal durumu kötüleşen üyelerimizin derdine derman olmak için öz kaynaklarımızı seferber ettik. Bu sayede kamu bankalarımızın da katkısıyla 2 bin 227 üyemizin kredi kullanmasına vesile olduk. Böylece odamızın çabasıyla üyelerimize sağlanan kredi tutarı 77 milyon lirayı aştı. Bu destek tüccarımızın nefes alabilmesi, üretimin sürmesi, istihdamın devam etmesi, firmalarımızın ticaretinin gelişmesi için harcandı. Buna ek olarak ticaret erbabının işlerini kolaylaştırmak, finansman gücünü artırmak için Ziraat Bankası ve Halkbank ile yaptığımız anlaşmalarla tedarik zinciri oluşturduk. Üyelerimiz bu sayede nakit ihtiyacı olmadan, 540 gün vade ve avantajlı fiyatlarla ürün veya hizmet alabiliyor. Malını satarken de nasıl tahsilat yaparım endişesi yaşamıyor” şeklinde konuştu.

TEMAS VE GİRİŞİM

Eskişehir Ticaret Odası’nın üyelerin sorunlarının çözümü, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, tüccarın, sanayicinin, esnafın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi için köprü görevi gördüğünü hatırlatan Metin Güler, “Meslek komitelerimizle, meclisimizle, yönetim kurulumuzla tüccarımızın, sanayicimizin ve esnafımızın sorunlarını iletmek, ekonomimize ivme kazandırmak için çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl 532 toplantı, temas ve girişim gerçekleştirdik. Bu sayede şehrimiz ekonomisinin nabzını tutmayı, ekonominin öncelikli mesele olmasını başardık. Eskişehir’in küresel ekonomiden daha çok pay alabilmesi için de kadın girişimci sayısını arttırabilmek için de şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerin de kalkınmasına öncülük etmeye çaba gösteriyoruz” dedi.

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