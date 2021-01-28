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Ekonomi
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre  Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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