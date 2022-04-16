Metaverse gözlüklere demir kapılı koruma

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Bu gözlüklerin fiyatı 8 bin liradan başlıyor; özellikleri arttıkça 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Metaverse dersinde kullanılmak üzere bu gözlüklerden 5 tane satın aldı. Üniversitenin demirbaş listesine kaydedilen bu 5 değerli gözlüğün korunması için de özel önlemler alındı. Günümüzde üniversite tarafından kullanılan Davutpaşa Kışlası’nın içinde tarihi binanın ruhuna uygun biçimde günümüzün son teknoloji ürünlerini saklamak amacıyla güvenli bir bölüm oluşturuldu. Binada bulunan Reality LAB isimli artırılmış gerçeklik laboratuvarında tutulan gözlükler için kapının kilidine ek bir demir parmaklık yapıldı.

METAL DOLAPTA

YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertan Toy sanal gerçeklik gözlüklerini hırsızlara karşı korumak için alınan önlemleri ve bu teknolojinin geleceğini şöyle anlattı: “Son teknoloji karma gerçeklik gözlüğü gibi pahalı gözlükler almaya başladığımızda güvenliği sağlamak için onların bulunduğu bölümde çift kapı uygulaması yaptık. Şimdi kapının dışında bir de demir parmaklıklı kapımız var. Gözlükler aynı zamanda kilitli metal bir dolapta korunuyor. Bu gözlüklerle insanlar sanal dünyaya geçiş yapabiliyor. Bunların fiyatları şu an sahip olmak isteyen her son kullanıcının alabileceği vaziyette değil. Dijital ve holografik görüntüleri fiziksel dünyayla birleştiren ‘karma gerçeklik’ gözlüğümüz de var. Bu gözlük bizi fiziksel dünyadan kopartmadan dijital bir görüntü sağladığı için çok kıymetli. Sahip olduğumuz bu gözlüğün alt modelinin fiyatı 90 bin lira. Farklı modelleri 120 bin liraya kadar çıkıyor.”

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‘ALTI GÖZLÜK DAHA ALACAĞIZ’

Sınırlı sayıda üniversitenin gözlüklere sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Ertan Toy, “Biz de bu konuda akademik araştırmalara başladık ve bu araştırmalar kapsamında projeler ürettik. ‘Sanal Kampüs’ ve ‘3 boyutlu modellerin artırılmış gerçekliğe entegrasyonu’ ‘fotoğrafta dijital teknolojilerin kullanımı’ gibi projelerimizi geliştirebilmek için de sanal ve karma gerçeklik gözlüklerine ihtiyacımız vardı. Satın alınan gözlükleri araştırmalarımızda ve derslerimizde kullanmaya başladık ve demirbaş olarak listeledik. Daha farklı özelliklere sahip 6 gözlük daha almayı düşünüyoruz bunun için de proje hazırlık aşamasındayız” dedi.