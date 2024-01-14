Metalde yeni teklif: İlk altı ay için yüzde 73

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışını yüzde 73’e yükseltti. Geçen hafta görüşmelerin tıkanması üzerine grev kararı alınmıştı.

RAKAM YÜZDE 125’İ GEÇİYOR

MESS’ten yapılan açıklamada, “İşçi Sendikaları ile yaptığımız görüşmede, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için ortalama yüzde 73 oranında, içerisinde kıdem zammı da bulunan bir artış teklif ettik. Bu artış sadece altı ay içindir. Bir an önce anlaşmaya varmak amacıyla tüm koşulları zorlayarak verdiğimiz bu dördüncü teklifimiz ile birlikte beklenen ikinci altı aylık enflasyonu da içerecek şekilde, MESS işçisinin bir yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibarıyla yüzde 125’i geçiyor. Anlaşma olması durumunda, MESS işçisi ocak ayında geriye dönük olarak yaklaşık brüt 70 bin TL maaş farkı alacak, Ocak 2024 maaşı ile birlikte alınacak toplam ödeme ise yaklaşık brüt 110 bin TL seviyesine ulaşacak” denildi.

KABUL ETMEDİK

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Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, yeni teklifle sosyal yardımlara da 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 90 oranında zam teklif edildiği belirtildi. MESS’in sözleşmenin üç yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi gibi tekliflerini ise masada tuttuğu vurgulanan açıklamada “Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır” ifadeleri kullanıldı.