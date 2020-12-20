Meslek hastalığı süreci hızlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personeli için meslek hastalığı ve vazife malullüğü süreçlerinin hızlanacağını açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli belgeleri istedi. SGK’dan yapılan açıklamada, “Görevi nedeniyle COVID-19’a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir” ifadelerine yer verildi. Yazıda, şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedikleri değerlendirildiği ve aylıklarının bağlandığı da vurgulandı.

ÖZEL PERSONEL

Koronavirüs nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK’ya gönderilmesi istenen yazıda, bu yöndeki başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildiği vurgulandı.Yazıda, bu görevlilere işlemlerin hızla sonuçlandırılması talimatı verildiğinin de altı çizildi.