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Merkez'den önemli adım! Krediye erişim kolaylaştırıldı... Bakan Şimşek'ten önemli yorum

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#Merkez Bankası#Kredi#Mevduat
Merkezden önemli adım Krediye erişim kolaylaştırıldı... Bakan Şimşekten önemli yorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 06:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankacılık sisteminde Türk Lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL’ye geçişi özendirmek" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanırken, finansal sektöre yönelik makroihtiyati çerçevede sadeleşme düzenlemeleri de duyuruldu.

TCMB tarafından Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, TCMB'nin internet sitesinden makroihtiyati çerçevede sadeleşme hakkında bir duyuru da yayınlandı.

Bu çerçevede, bankalarca kullandırılan Türk Lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi. Bu uygulamadan hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması uygulaması da sona erdi.

Bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına da son verilirken, bankaların Türk Lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da kaldırılacak.

Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırıldı. Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacak.

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Kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk Lirası'na geçişi ile Türk Lirası payının artırılmasına ilişkin maddeler menkul kıymet düzenlemesinden çıkarıldı. Diğer taraftan, Türk Lirası mevduatın payının artırılmasına yönelik aşağıdaki adımların atılmasına karar verildi. Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk Lirası'na geçişi ile Türk Lirası payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacak. TL’ye geçiş oranı yüzde 10’dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılacak. Gerçek kişilere ait Türk Lirası mevduatın payı için daha önce belirlenmiş olan yüzde 2,5 artış hedefi yüzde 3,5’e yükseltilecek.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonu X hesabından değerlendirdi. Şimşek "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL’ye geçişi özendirmek" dedi.

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#Merkez Bankası#Kredi#Mevduat

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