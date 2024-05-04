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Merkez’den kiralara yakın takip

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#Merkez Bankası#Para Politikası Kurulu#Kira Zamları
Merkez’den kiralara yakın takip
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

MERKEZ Bankası temmuz ayında yüzde 25’lik artış sınırının yürürlükten kalkacak olması nedeniyle kira zamlarının enflasyona etkisinin yakından takip edileceğini kaydetti. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir” denildi.

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PPK toplantı özetinde, yıllık kira enflasyonunun yüksek bir seviyede seyrini sürdürdüğü belirtilerek, “Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58.3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir” denildi. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme temmuz ayında sona erecek.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÜCRETLERE VURGU

PPK özetinde ayrıca eğitim hizmetlerinde, özel okul ücretlerindeki yüksek oranlı artışların da izlendiği vurgulandı. “Bu kalemin, fiyat açıklama tarihlerine bağlı olarak azalarak da olsa temmuz ayına kadar kademeli bir şekilde Tüketici Fiyat Endeksi’ne yansıyacağı dikkate alındığında, hizmet enflasyonunu yakın dönemde olumsuz yönde etkileme riski bulunmaktadır” denildi.

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#Merkez Bankası#Para Politikası Kurulu#Kira Zamları

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