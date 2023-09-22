Merkez’den dördüncü faiz artırımı... Kredi kartı faizi aylık yüzde 3.26’ya çıkacak

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GEÇEN ay piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, bu ay beklentilere paralel hareket ederek politika faizini 500 baz puan artırdı. Peş peşe dördüncü kez faiz artışına gidilirken, politika faizi de yüzde 30’a yükseldi.

YÜZDE 25’TEN 30’A ÇIKTI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada Kurul’un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

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OVP’DEKİ YÜZDE 65’E İŞARET

PPK açıklamasında enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine değinilerek, “Yurtiçi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır” denildi. Açıklamada bu unsurların, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret ettiği de belirtildi. Bir önceki PPK metninde de yer alan bu ifade korunmuş oldu.

MAAŞ VE KUR ETKİSİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YANSIDI

OVP’de de yılsonu enflasyonu yüzde 65 olarak yer almıştı. Böylece PPK metninde de yüzde 65 hedefi işaret edilmiş oldu. Merkez Bankası böylece beklentileri çıpalama hedefini bir kez daha vurguladı.

PPK metninde, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı kaydedilerek, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, “Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır” denildi.

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TL VARLIKLARA TALEP ARTIYOR

PPK açıklamasında TL varlıklara talebin artmaya başladığına ilişkin yeni bir ifade yer aldı. Açıklamada, “Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır” değerlendirmesi yapıldı. Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği belirtildi. Açıklamada, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denildi. Kurul’un, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiğinin dile getirildiği açıklama, “Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir” şeklinde devam etti.

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ŞİMŞEK’TEN ‘İSTİKRAR’ VURGUSU

- HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından destek paylaşımı yayınladı. Şimşek X hesabı üzerinden Bloomberg’teki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararıyla ilgili yaptığı habere atıf yaparak “Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir” mesajını yayınladı.

Mehmet Şimşek

KREDİ KARTI FAİZİ DE ARTTI

PPK’da politika faizinin yüzde 30’a yükseltilmesiyle birlikte referans faiz oranı yüzde 2.26’dan yüzde 2.71’e yükselecek. 1 Ekim’den itibaren kredi kartlarına uygulanacak olan nakit faizi yüzde 2.81’den yüzde 3.26’ya çıkacak. Gecikme faizi yüzde 3.56 olacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02 seviyesine yükselecek.

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