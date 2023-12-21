Merkez BankasÄ±'nÄ±n rezervlerinde yeni rekor

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TÃ¼rkiye ekonomisindeki yÃ¼kseliÅŸin Ã¶ncÃ¼ gÃ¶stergelerinden olan Merkez BankasÄ±'nÄ±n brÃ¼t rezervlerindeki yÃ¼kseliÅŸ devam ediyor. Her hafta yeni rekor kÄ±ran brÃ¼t dÃ¶viz rezervleri bu hafta da 142.5 milyar dolara yÃ¼kseldi.

Ekonomiye yÃ¶nelik para ve mali politikalar enflasyondaki yÃ¼kseliÅŸin hÄ±zÄ±nÄ± kesmeye baÅŸlarken rezervlerdeki yÃ¼kseliÅŸi de destekliyor.

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Merkez BankasÄ±'nÄ±n dÃ¶viz rezervleri 94 milyar 509 milyon dolardan 95 milyar 399 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.Â AltÄ±n rezervleri ise 46 milyar 864 milyon dolardan 47 milyar 128 milyon dolara yÃ¼kseldi. Net uluslararasÄ± rezervler ise 38 milyar 150 milyon dolardan 37 milyar 180 milyon dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.