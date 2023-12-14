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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervlerinde yeni rekor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 14:31

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 140.1 milyar dolardan 141.4 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

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Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 141.4 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankasının rezervlerinde yeni rekor

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Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor. 

Merkez'in brüt döviz rezervi 93,2 milyar dolardan 94.5 milyar dolara çıkarken çıkarken altın rezervleri ise 46,92 milyar dolardan 46.86 milyar dolara düştü.

Net uluslararası döviz rezervleri ise 38.15 milyar dolara çıktı. Geçtiğimiz hafta 34.77 milyar dolar seviyesindeydi.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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