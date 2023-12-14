Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

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Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 141.4 milyar dolara yükseldi.

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Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor.

Merkez'in brüt döviz rezervi 93,2 milyar dolardan 94.5 milyar dolara çıkarken çıkarken altın rezervleri ise 46,92 milyar dolardan 46.86 milyar dolara düştü.

Net uluslararası döviz rezervleri ise 38.15 milyar dolara çıktı. Geçtiğimiz hafta 34.77 milyar dolar seviyesindeydi.