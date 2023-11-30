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Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervlerinde rekor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 14:33

Merkez Bankası'nın rezervleri 134,5 milyar dolardan 136,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları egale edilmiş oldu.

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Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde artış devam ediyor. 9 yılın zirvesine çıkan toplam brüt rezervler bu hafta 136 milyar 493 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bu rakam 134 milyar 468 milyon dolar olmuştu. Böylece haftalık bazda 2 milyar dolarlık artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın rezervleri de tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

Merkez'in brüt döviz rezervleri 89 milyar 226 milyon dolar 90 milyar 997 milyon dolara yükselirken altın rezervleri 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara ulaştı.

Net uluslararası döviz rezervleri ise 35 milyar 806 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz hafta 28 milyar 986 milyon dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankasının rezervlerinde rekor

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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