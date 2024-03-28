Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri üst üste 10'uncu haftasında da geriledi ve geçen haftayı 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, 22 Mart itibarıyla toplam rezervler 127 milyar 897 milyon dolardan, 123 milyar 844 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 4,21 milyar dolar azalarak 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara geriledi. Rezervler 7 Temmuz 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

ALTIN REZERVLERİ ARTIYOR

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 157 milyon dolar yükselerek 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara geldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı.

Bir önceki hafta 19 milyar 622 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 416 milyon dolar azalarak 15 milyar 206 milyon dolara indi.