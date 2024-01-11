Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

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Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri 1 milyar 449 milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 141 milyar 60 milyon dolardan 139 milyar 611 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervleri 92 milyar 829 milyon dolardan 91 milyar 973 milyon dolara gerilerken altın rezervleri de 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara düştü.

Net uluslararası döviz rezervleri 34 milyar 950 milyon dolar seviyesinden 32 milyar 260 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri 3 hafta önce gördüğü 145 milyar 452 milyon dolardan 2 hafta üst üste düşüşle 139.6 milyar dolara geriledi.