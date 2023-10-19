×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının döviz rezervleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 14:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net ve brüt döviz rezervlerinde yükseliş yaşandı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Ekim itibarıyla 155 milyon dolar, net rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 152 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 39 milyar 731 milyon dolardan 40 milyar 191 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 20 milyar 737 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

Gözden KaçmasınKKMden kaçış sürüyor 73 milyar lira çekildiKKM'den kaçış sürüyor! 73 milyar lira çekildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

BAKMADAN GEÇME!