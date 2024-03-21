Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı... Dolar, euro ve altından ilk tepki

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Para Piyasaları Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkardığını açıkladı. Açıklamanın ardından dolar/TL yüzde 1,3 düşüşle 31,9032'ye kadar geriledi. Ardından 32,0463 seviyesine gelen dolar/TL bu seviyeden 31,8452'ye kadar çekildi. Toplam düşüş yüzde 1,5'i geçti.

Euro/TL ise karar sonrası 34,7710 seviyesine kadar indi.

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Bankalar arası piyasada gün içinde 2317 TL seviyesini gören gram altın 2248 TL seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada ise gün içinde 2529 TL'yi gören altın, 2489 TL'den alıcı buluyor.