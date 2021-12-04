Merkez Bankası’ndan dövize ikinci müdahale

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Dolar kuru dün 13.89’u gördü. Bunun üzerine Merkez Bankası piyasaya ikinci kez müdahale etti. Müdahalenin ardından kur 13.4 civarına geriledi. Ancak bir süre sonra tekrar 13.60’lı seviyelere yükseldi. Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra 1 Aralık çarşamba günü döviz piyasasına doğrudan müdahale etmişti. Piyasada müdahalenin 1 milyar doları bulduğu tahminleri yapılıyor. 1 Aralık günü Merkez Bankası’nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği görülebildi ancak piyasada net bir şekilde görülemedi. Müdahalenin miktarı resmi olarak 15 gün sonra açıklanacak.