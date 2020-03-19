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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Merkez Bankası swap ihalesi açtı

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Merkez Bankası swap ihalesi açtı
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TCMB 3 ay vadeli 1 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Merkez Bankası (TCMB) 3 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. İhale tutarı 1 milyar dolar olacak. TCMB dün 1 ay vadeli 1 milyar dolar tutarında döviz
karşılığı TL swap ihalesi açmıştı.

TCMB aralarında faiz indirimin de yer aldığı kapsamlı tedbirler açıkladı. Banka iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime giderken bunun ötesinde likidite, kredi akışı ve reeskont başta olmak üzere koronavirüsün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlamak adına tedbirler açıkladı.

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