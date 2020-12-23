Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.



İhaleye 101 milyar 175 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.