Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.



İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.