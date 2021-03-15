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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası karını açıkladı

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Merkez Bankası karını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılında 34.4 milyar lira kar ederken altın mevcudunu 319.7 milyar liraya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 2020 yılında 34 milyar 497,9 milyon lira dönem karı elde etti.

TCMB'nin 31 Aralık 2020'de sona eren 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 5 milyar 910 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu sonuçlarla bankanın 2020 yılında elde ettiği dönem karı 34 milyar 497,9 milyon lira seviyesinde oluştu. Banka, 2019'da 44 milyar 732,8 milyon lira dönem karı elde etmişti.

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