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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. Son toplantı mart ayında yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bırakma kararı aldı. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası yeni faiz kararını nisan ayında açıklayacak. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Son toplantıda yine faizi sabit bırakma kararı aldı. Şimdi gözler nisan ayı toplantısında.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

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TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

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