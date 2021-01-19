Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Ocak ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı, kamuoyunun yakından takip ettiği konu olmaya başladı. Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denildi. Peki, Ocak 2021 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

OCAK 2021 MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ocak 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 21 Ocak 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekilde olmuştu;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Ancak aşıya dair olumlu gelişmelere karşın son dönemde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir."

TCMB'NİN KARAR AŞMA SÜRECİ

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının; enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen duyuruda, "Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir." denildi.

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanırken, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.