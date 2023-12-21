Merkez Bankası depo alım ihalesi yapacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir."

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DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Türk Lirası Depo Alım İhalesi, Merkez Bankası'nın, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.

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DEPO İŞLEMİ NEDİR?

Depo; Merkez Bankası'nın belirli vadeler ile bankalara teminat ve limitleri doğrultusunda sağladığı mevduat olanağıdır. Söz konusu bankalar bu sayede; Merkez Bankasının aynı gün içerisinde ilan ettiği faiz oranlarından, Türk lirası şeklinde borç alıp verebilirler.



Depo imkânı, Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası aracılığı ile sağlanır.