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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklaması

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Merkez Bankası Başkanı'ndan son dakika açıklaması
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TCMB Başkanı Uysal açıklamasında "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz. Attığımız adımlarla Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor." ifadelerini kullandı

Uysal, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz." dedi.

Uysal, attıkları adımlarla finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, "Ekonomide üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlayan tedbirlerin finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklediğini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini koruduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kulandı.

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