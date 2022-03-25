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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

#Merkez Bankası Başkanı#Şahap Kavcıoğlu#Rezerv
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan rezervleri güçlendirecekleri mesajı geldi. Kavcıoğlu, son bir yıldır geliştirdikleri proaktif rezerv yönetim stratejilerini son aylarda çeşitlendirdiklerini belirterek, “Merkez Bankası olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Kavcıoğlu dün videokonferans yöntemiyle yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini belirterek, “KDV indirimi ve kademeli enerji tarifesinin, enerji fiyatlarındaki artışı dengeleyeceğini düşünüyoruz.

Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları, tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) makası ham verilerin ima ettiğinden düşük” dedi. Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarında asli unsur olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, cari denge beklentilerindeki sapmanın enerji fiyatından kaynaklandığını bildirdi. Kavcıoğlu, uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken, bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini düşündüklerini söyledi. Kavcıoğlu, “Baz etkilerinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak” diye konuştu.

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#Merkez Bankası Başkanı#Şahap Kavcıoğlu#Rezerv

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