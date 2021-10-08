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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyondaki geçici unsurlar etkisini yitirecek

#Merkez Bankası#Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu#Enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyondaki geçici unsurlar etkisini yitirecek

Merkez Bankası (MB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini belirterek, “Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik” dedi.

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Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile yapılan yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi. Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, “Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

REZERVLER 122 MİLYAR DOLAR

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti: “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurtiçi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk Lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi.” TCMB’nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021’de yapılması planlanıyor.

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#Merkez Bankası#Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu#Enflasyon