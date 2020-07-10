Yatırımcıya videokonferans
Merkez Bankası 200’e yakın yerli ve yabancı yatırımcı ile bir videokonferans düzenledi.
Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde, dün bir video konferans düzenlendiği, bu formatta ilk kez gerçekleştirilen toplantıda, Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildiği belirtildi.
Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu sunumda öne çıkan mesajlar:
- Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.
- Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı.
- Ayrıca, Türkiye’de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısı, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladı.
- İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor. Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
- Pandemi süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışlar çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da, yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle