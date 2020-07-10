Yatırımcıya videokonferans

Merkez Bankası’ndan dün yapılan açıklamada, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde, dün bir video konferans düzenlendiği, bu formatta ilk kez gerçekleştirilen toplantıda, Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu sunumda öne çıkan mesajlar: