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Memurun fazla mesai ücreti 10 lira 10 kuruş olacak

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#TBMM#Milli Savunma Bakanlığı#Genelkurmay Başkanlığı
Memurun fazla mesai ücreti 10 lira 10 kuruş olacak
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 07:00

2024 yılı bütçe teklifinin TBMM’ye sunulmasıyla birlikte memurların saat başına alacağı fazla çalışma ücreti de belli oldu.

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Memurların saat başı fazla çalışma ücreti 2024 yılı başından itibaren yüzde 87 artışla 10 lira 10 kuruşa çıkacak. Memurların bu yıl fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştu. Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

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#TBMM#Milli Savunma Bakanlığı#Genelkurmay Başkanlığı

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