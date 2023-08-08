Memur-Sen Başkanı Yalçın, zam görüşmeleri öncesi açıkladı... Memurlar masaya bu teklifleri koyacak

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MEMURLARIN 2024 ve 2025 yılında alacağı maaş zammını belirleyecek olan toplu sözleşmelerde gelecek hafta kamu, zam teklifini sunacak. Memur-Sen ise masaya 2024 yılı için 3’er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifi ile masaya oturdu. Teklifte 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 25, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. 2025 yılı içinse birinci altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda yüzde 15 artış istenirken, her iki yıl için de yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Kamu ise karşı teklifini getirecek.

Bu görüşmeler öncesinde Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümete sürecin enflasyon tahminleri üzerinden yürütülmemesi çağrısında bulundu. “Gelin süreci tahminler üzerin değil, gerçekler üzerinden yönetelim” diyen ve en düşük memur maaşının 30 bin lira olması gerektiğini belirten Yalçın, “Kamuda ücret skalası baştan aşağı gözden geçirilmeli. Aynı işi yapan memur-işçi kıyası kamuda çalışma huzurunu ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın

‘İŞ BARIŞINDA SIKINTI VAR’

Toplu sözleşme kapsamında 4 milyon kamu görevlisi, 2 milyon 300 bin de memur emeklisinin bulundugunu belirten Yalçın, aileleriyle birlikte 25 milyon kişinin süreci beklediğini belirtti. Son yıllarda yaşanan ekonomik istikrarsızlığın gelir dağılımındaki uçurumu her geçen gün artırdığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

“Ücret skalasında dengesizlikler artıyor ve bu, iş barışında ciddi sorunlar doğuracak boyuta ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük memur maaşı 22 bin TL olcak demişti. Fakat bu vaat tam olarak gerçekleşmedi. En düşük devlet memur maaşı şu an 20 bin 352 TL. Yani bizim memurlar olarak 1650 lira alacağımız var. En düşük maaş işe yeni girmiş bekar hizmetli üzerinden hesaplanması gerekirken; evli, eşi yardım alan memur üzerinden hesaplanmış. Bu bize göre yanlış bir hesap. Şimdi ister seyyanen üzerinden geçirilsin isterse de yüzdelik olsun, bu söz yerine getirilsin. Pazarlıklara bunun üzerinden devam edelim. Biz en düşük devlet memuru maaşının toplu sözleşmeyle birlikte 30 bin TL civarında olması gerektiğini, bunun hakkaniyetli bir çözüm olduğunu dile getiriyoruz.”

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‘REFAH PAYINDA ISRARCIYIZ’

Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin teklifinin sonrasında kendi tavırlarını netleştireceklerinin altını çizdi. Yalçın, “Kamu görevlilerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için toplu sözleşmede şimdiye kadar gösterilen usulün dışına çıkılması gerekiyor. Onun için geçmiş dönemlerden farklı olarak 3’er aylık dilimler halinde teklifimizi sunduk ve refah payı konusunda ısrarcıyız” şeklinde konuştu.

"BAKAN ŞİMŞEK’LE GÖRÜŞME YAPTIK"

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de ziyaret ettiklerini belirten Yalçın, “Sayın Şimşek ekonomik göstergelerden ve seçim öncesi atılan adımların maliyetinden söz etti.Biz de Türkiye’nin bu beklentileri karşılayabilecek güçte olduğunu belirttik, büyük ve güçlü Türkiye olarak buna cevap verecek dirayette olduğunu düşünüyoruz. Onun için süreci sonuna kadar işleteceğiz” dedi.

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"EMEKLİ MEMURLAR DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKTİ"

Seyyanen zammın emeklileri de kapsamasını istediklerini kaydeden Yalçın, “Maaşlarında yüzde 50’lik bir erime yaşıyorlar, eş ve çocuk yardımı kesiliyor. Yüzdelik zamla beraber emeklilerimize seyyanen zam, eş ve çocuk yardımı verilmeli. EYT ile birlikte emeklilik dilekçesi verenlerin çoğunluğu dilekçelerini geri çektiler bu yüzden. Yine bu çerçevede ileride emekli olacaklar için söyleyeyim, aldığımız tüm ödemelerin emekli keseneğine yansımasını istiyoruz” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

1 Ağustos itibariyla müzakereler başladı. 14 Ağustos itibariyla da hükümet teklifini açıklayacak. 22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos tarihleri arası kakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.