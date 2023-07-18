Mehmet Şimşek ve Erkan, Yellen’la görüştü

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Heyetlerarası gerçekleşen görüşmede Bakan Şimşek’e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşlik etti. Toplantının 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanları için düzenlenen toplantıya yaptığı evsahipliği için Hindistan’a teşekkür ederken; eylülde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ni de sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Organizasyon kapsamında; küresel ekonomi, sürdürülebilir finans ve altyapı, uluslararası vergilendirme gibi konular ön plana çıkarken; katılımcılardan gelen değerlendirmeler de dikkat çekti. Yellen, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, Çin’in ABD’nin gümrük vergilerinde artış uygulamasına neden olan haksız ticaret uygulamalarını ele almakta başarısız olduğunu belirtti. “Çin’e giden yatırımları kontrol etmeye devam etme şansımız yüksek” diyen Yellen, Çin’deki yavaş büyümenin etkileriyle ilgili olarak “Asya da dahil bazı ülkelerin ekonomilerindeki büyüme Çin’in güçlü büyüme elde etmesine bağlı” yorumunu yaptı. Yellen ABD için ise bir durgunluk beklemediğini kaydetti.

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KAMU KURUMLARINA ‘TASARRUF’ GENELGESİ

Kamu kurumlarına ‘tasarruf’ genelgesi gönderen Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz” mesajı verdi. Genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Genelgede ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından taşınmaz edinimi ve kiralanması, taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirmeleri istenildi.