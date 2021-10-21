Mega yatlardan mega gelir

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TÜRKİYE’nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Bodrum, yaz aylarının sona ermesinin ardından mega yatlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Bodrum’a gelen milyon dolarlık yatlar bölgede büyük ilgi görüyor. 99 metre uzunluğundaki ‘Madame Gu’ ve geçen hafta ilçeye gelen 136 metrelik ‘Flying Fox’un ardından dev yat ‘Cloudbreak’ de Bodrum Yolcu Gemisi Limanı’na yanaşırken, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, mega yatların ve ilçede düzenlenen yelken yarışlarının önemli reklam kaynağı olduğunu söyledi. Yat sahiplerinin, denizinin temizliği, koylarının güzelliği ve hizmet altyapısı dolayısıyla Bodrum’u tercih ettiğini belirten Dinç, “Mega yatlarla gelenler, temiz denizimizde, koylarımızda güzel vakit geçirmek, unutulmaz anılar biriktirmek için geliyorlar. Denizciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Karadan da aynı hassasiyeti göstermek gerekiyor. Denizlerimizi korumak, deniz turizmi ve ticaretinin devamlığı için çok önemli” diye konuştu.

GELMEYE DEVAM EDECEKLER

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Bu yıl mega yat trafiğinin bir hayli arttığına dikkat çeken Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, “Bu sene sezon çok uzun sürdü. Kasım ayının ortalarına kadar mega yatlar gelmeye devam edecek. Çünkü havalar hala sıcak devam ediyor. Avrupa’da havalar bize göre biraz daha soğuk. Ayrıca Akdeniz’de bizim gibi çok fazla koyu olan ülke yok. Koylarımızda da standartların çok üstünde hizmet veriyoruz. Bu da ülkemizin daha fazla tercih edilmesini sağlıyor. Kasım ortasına kadar yine 140 metre civarında daha çok tekne gelecek. Bu da bölgeyi ve bölgedeki esnafı mutlu ediyor” dedi.

300 BİN EURO HARCAMA

Mega yatların ülkeyi tercih etmesinin hem ülkenin reklamı hem de gelir açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Doğulu, “Bir mega yat geldiğinde uzun dönemli kaldığı için yakıt alımı yapıyorlar. Bağlama yaptıkları limanlara çok ciddi bağlama ücreti ödüyorlar. Sürekli kumanya alımları yapılıyor. Yatlarında organizasyonlar ve eğlenceler düzenliyorlar. Orkestralar kiralanıyor. Bu organizasyonlar için ciddi ödeme yapıyorlar. Bunların dışında yemek yemek ve bölgede gezmek için dışarı çıkıyorlar. Buralarda da ciddi harcamalar yapıyorlar. Mega yatlarla gelenler akaryakıt dahil ortalama 200-300 bin Euro harcayıp öyle ülkeyi terk ediyor. Neredeyse küçük bir kruvaziyer gemisiyle gelen turistlere göre ülkeye daha fazla para bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

KRUVAZİYERLE 570 TURİST GELDİ

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ÖTE yandan kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı, dün 2 kruvaziyer gemisini birden ağırladı. Norveç Bayraklı ‘Viking Sky’ ve Bahama Bayraklı ‘Star Legend’ isimli gemilerle ilçeye çoğunluğu ABD’li olan toplam 570 turist geldi. Gemiden inen turistler halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı. Yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmeye gitti. Tur programına katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Gemi seferlerinin aralık ayının sonuna kadar süreceğini belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, “Yunanistan’ın deniz hudut kapısını açmasından sonra Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi yeniden hareketlendi. 2022 sezonu Kuşadası ve Türkiye için çok daha iyi olacak. 500 gemi seferi ile birlikte 900 bin yolcu bekliyoruz” dedi.