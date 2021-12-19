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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yeniden açılıyor

#Metro İstanbul#Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu#Metro
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yeniden açılıyor

Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosu yaklaşık 8 aylık aradan sonra kesintisiz seferlere başlıyor. Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları yarın yeniden hizmete açılıyor.

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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır" denildi.

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