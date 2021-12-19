Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yeniden açılıyor

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır" denildi.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 19, 2021
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızın Mecidiyeköy istasyonu 20 Aralık Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla işletmeye açılacaktır. Seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında normal sefer tarifesine uygun yapılacaktır.