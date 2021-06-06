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Ekonomi
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Haber Giriş: 06.06.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Ünlü iş insanı Mansour Ojjeh yaşamını yitirdi

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Ünlü iş insanı Mansour Ojjeh yaşamını yitirdi

Formula 1 takımı da bulunan spor otomobil üreticisi McLaren'in hissedarları arasındaki Mansour Ojjeh, 68 yaşında hayatını kaybetti. McLaren F1 Takımı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan doğumlu Fransız iş insanının, İsviçre'nin Cenevre kentinde ailesinin yanındayken hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

McLaren F1 Takımı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan doğumlu Fransız iş insanının, İsviçre'nin Cenevre kentinde ailesinin yanındayken hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Yaklaşık 40 yıldır takımın önemli isimlerinden biri olan Ojjeh, 2013'te çifte akciğer nakli operasyonu geçirmiş, 2020'de ise yönetim kurulundaki koltuğunu oğlu Sultan'a bırakmıştı.

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