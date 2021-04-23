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Ekonomi
Neşe KARANFİL/Aysel ALP
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

MASAK hesaplarına bloke koydu

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
MASAK hesaplarına bloke koydu

Kripto para borsası Thodex’le ilgili iddiaların ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) önceki gün itibariyle, şirketin hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Thodex ile ilgili ilk şikayetlerin gelmeye başlamasıyla birlikte önceki gün akşam saatlerinde Thodex’in Türkiye’deki finans kuruluşlarında bulunan hesaplarına bloke konuldu. MASAK’ın olayda adı geçen kişi ve firma hakkında da inceleme başlattığı öğrenildi.

5 MİLYON YATIRIMCI VAR

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde kişinin kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de 22 kripto borsası var ancak merdiven altı olanlarla birlikte sayının 40’ı bulduğu tahmin ediliyor. Kripto piyasasında 22 borsanın, borsa şeklinde hareket ettiği, kendisini internetten ilan ettiği, yatırımcıların borsaya girer gibi kripto para alım satımı yapabildiği belirtildi. Kalan 18 borsanın ise firma gibi hareket ettiği, yatırım yapmak isteyenlerin paralarını bu firmalara verdiği ve alımların bu firmalar tarafından yapıldığı belirtildi. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri raporuna göre 2019 sonu itibarıyla piyasada 2 binden fazla kripto para birimi mevcut.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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