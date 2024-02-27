Marmara depreminin maliyeti 325 milyar dolar

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depremi için öngörülen hasarın 325 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ardından da bunun sadece yüzde 10’unun sigortalı olduğunun altını çizdi. TSB Yönetim Kurulu, 25 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında sigorta sektörünün 2023 yılını değerlendirdi, 2024 beklentilerini anlattı. Toplantıya; TSB Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ve Taylan Türkölmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ölken ve Cemal Kişmir, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı.

5 MİLYAR DOLARI ÜSTLENDİK

Uğur Gülen yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremleri için devletin bütçesinden ayrılan payın 105 milyar dolar olduğunu, sigorta sektörünün bunun 5 milyar dolarını üstlendiğini belirtti. Gülen, “Sigortalanma bilincimiz ve sigortalı varlıklarımız daha yüksek olsaydı, sektör olarak devletimizin üzerinden bu yükü alabilirdik. Burada bizi en çok üzen hususlardan biri sigortalanma davranışının ‘risk gerçekleştikten’ sonra ortaya çıkması, ardından ise sürdürülememesi. 6 Şubat depremleri ile sigortalanma talebinde çok hızlı bir artış olsa da bu durum iki ay sonra sönümlenerek geçen yılın aynı döneminin bile altında kaldı. Bu bağlamda hatırlatmakta fayda var, olası Marmara depremi için öngörülen hasar 325 milyar dolar. Bunun yalnızca yüzde 10’u sigortalı” dedi.

Haberin Devamı

260 BİN KİŞİYE DOKUNUYORUZ

Uğur Gülen, sigorta sektörünün büyüklüğü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Gülen 2023 yılında 486 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildiğini, 2024’te ise yüzde 52 büyüme ile 740 milyar TL’lik üretime ulaşılacağını kaydetti. Gülen’in verdiği bilgilere göre bireysel emeklilik sisteminde toplam fon büyüklüğü 756 milyar TL’ye ulaştı. Yılsonunda ise BES fonlarının 1.2 trilyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Gülen, sektörle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Sigorta ve emeklilik sektörünün ekonomiye sağladığı fon tutarının 2023 sonu itibarıyla 1.3 trilyon TL’yi aşacağını öngörüyoruz. Kurumlar Vergisi ve dolaylı vergiler göz önüne alındığında devletimize yılda 48 milyar liralık fayda sağlıyoruz. Yine sektör olarak sağladığımız teminat, Gayrisafi Millî Hasıla’nın 30 katını buluyor. Sigorta sektöründe 2023 yılında günde 147 bin adet tazminat dosyası açıldı, 113 bin adet dosyaya ilişkin tazminat ödemesi yapıldı. Günde 1.2 milyar TL, hasar üstleniyoruz ki, bu da 57 milyon dolar anlamına geliyor. 2023 yılında toplam üstlendiğimiz tazminatı tutarı 326 milyar TL oldu. Sektörün ödediği ve üstlendiği tazminatlarla yalnızca 2023 yılında günde 260 bin kişinin hayatına dokunduk.”